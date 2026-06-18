Российские военные в ответ на террористические атаки со стороны Киева нанесли в ночь на 18 июня групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались украинской армией, сообщили в Министерстве обороны России в МАКСе. В ходе атаки поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные ликвидировали десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, находившийся на вооружении украинских сил. Кроме того, удары были нанесены по военным предприятиям Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Кроме того, в ходе успешного наступления в северо-западной части Красного Лимана ВС РФ взяли шесть вражеских опорных пунктов и 61 строение. Данные действия позволили улучшить тактическую обстановку на этом направлении и обеспечить дальнейшее продвижение вперед.