Российские военные уничтожили десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, который использовали Вооруженные силы Украины, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые используются для нужд ВСУ.

Артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, — сказано в сообщении.

Combat Boat 90 — шведский быстроходный десантный катер, принятый на вооружение в 1991 году. Судно длиной 14,9 метра способно развивать скорость до 45 узлов.

Ранее сообщалось, что Вильнюс передает Киеву партию ракет для переносного зенитного комплекса ближнего действия RBS-70. Министр обороны Литвы Робертас Каунас уточнил, что оружие необходимо для защиты противовоздушной обороны.

До этого политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что истерики президента Украины Владимира Зеленского не приблизят его к получению американских систем Patriot и необходимых для них ракет. Однако, по его мнению, Киев может добиться поставок европейских зенитных комплексов.