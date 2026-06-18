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18 июня 2026 в 09:52

«Летнее тепло»: российский бизнес обратился к ЦБ с одним требованием

РСПП призвал Центробанк снизить ключевую ставку

Центральный банк России Центральный банк России Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российский бизнес призывает Банк России на заседании совета директоров 19 июня уменьшить ключевую ставку на один процентный пункт — с 14,5% до 13,5% годовых, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в официальном сообщении РСПП. Глава союза подчеркнул, что для предотвращения окончательной «заморозки» экономики предпринимателям требуется уже не оттепель, а летнее тепло, передает ТАСС.

Для компаний важно получить подтверждение того, что тренд на снижение ключевой ставки не просто сохранится, а ускорится. С учетом замедления инфляции до 5,31% в мае логичным шагом на ближайшем заседании Банка России было бы снижение ставки на один процентный пункт. Для того чтобы российская экономика не «замерзла» окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, — говорится в сообщении.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что к концу летнего периода ключевая ставка Банка России может быть снижена до 13% годовых, а на заседании 19 июня ее, вероятно, уменьшат на 0,5 процентного пункта — до 14%. По словам парламентария, регулятор примет во внимание ослабление рубля и отрицательную динамику инфляции в последние недели.

Кроме того, финансист кандидат экономических наук Кирилл Кучинский заявил, что на предстоящем 19 июня заседании Банк России, вероятно, снизит ключевую ставку до 14%. По словам эксперта, такое решение обусловлено заметным замедлением роста потребительских цен.

Экономика
Россия
РСПП
Центробанк РФ
ключевая ставка
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