Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании Центробанка 19 июня

Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 14% на ближайшем заседании, которое состоится 19 июня, заявил NEWS.ru финансист кандидат экономических наук Кирилл Кучинский. По его словам, это объясняется существенным снижением темпов инфляции.

На мой взгляд, наиболее вероятным сценарием на заседании Банка России 19 июня остается снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 14%. Рынок уже практически заложил такой шаг в цены, поэтому сама цифра будет иметь меньшее значение, чем комментарии регулятора относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Аргументы в пользу снижения выглядят достаточно убедительно. Инфляция продолжает замедляться. По данным Росстата, в мае она составила 0,17% против 0,6% в марте, а годовой показатель снизился и находится чуть выше 5,3%, — поделился Кучинский.

Он подчеркнул, что сильный рубль сдерживает инфляцию и смягчает рост цен. В то же время, по словам эксперта, российская экономика демонстрирует признаки замедления. Финансист пояснил, что, по итогам первого квартала, ВВП снизился на 0,2%, инвестиции падают, а некоторые отрасли испытывают трудности из-за нехватки кредитов.

Комментарии главы ЦБ РФ запланированы на 19 июня, и есть вероятность, что по традиции инфляционные вопросы будут затрагиваться максимально подробно. На самом деле проинфляционные риски никуда не исчезли. Ситуация с выросшими ценами на бензин в начале месяца подливает масла в огонь. Дефицит федерального бюджета по итогам пяти месяцев достиг 6 трлн рублей, что уже превышает плановые показатели на весь год. Кроме того, сохраняются риски роста цен на топливо, а также неопределенность вокруг бюджетной политики во втором полугодии, — добавил Кучинский.

Он заключил, что июньское решение Центрального банка России, вероятно, продолжит линию на постепенное и осторожное смягчение денежно-кредитной политики. Однако, по мнению эксперта, это вряд ли станет поводом для быстрого возвращения процентных ставок к уровням, более удобным для бизнеса.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам ключевых торговых партнеров России с учетом инфляции в мае 2026 года вырос на 4,8% по сравнению с апрелем. С начала года общий рост этого показателя составил 6,8%.