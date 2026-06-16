ЦБ России: эффективный курс рубля в мае увеличился на 4,8%

Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров Российской Федерации с поправкой на инфляцию в мае 2026 года вырос на 4,8% по сравнению с апрельскими показателями, свидетельствуют данные Банка России. С начала текущего года совокупный рост данного индикатора составил 6,8%.

По отношению к американскому доллару реальный курс рубля в мае укрепился на 4,9%, а с января прирост достиг 7,3%. В паре с евро динамика оказалась чуть скромнее: рост за месяц зафиксирован на уровне 4,6%, а с начала года — 7,6%.

Эффективный курс рубля рассчитывается регулятором на основе курсов валют ключевых внешнеторговых партнеров страны с учетом их фактических долей в товарообороте России. Представленная статистика отражает общее укрепление национальной валюты на фоне текущей экономической конъюнктуры.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка Банка России к концу лета может опуститься до 13% годовых, а на ближайшем заседании 19 июня ее могут уменьшить на 0,5 процентного пункта — до 14%. По его словам, ЦБ будет учитывать ослабление курса рубля и отрицательные темпы инфляции в последние недели.