Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

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Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Сердечно-сосудистые патологии прочно удерживают лидерство среди причин экстренной госпитализации по всему миру. Темп современной жизни, регулярные стрессы, игнорирование полноценного отдыха и метеозависимость приводят к тому, что сбои в работе кровеносной системы случаются даже у относительно молодых людей. Чтобы вовремя сориентироваться в экстренной ситуации, необходимо четко знать, по каким маркерам распознается гипертонический криз, его симптомы и признаки. Если у вас или у ваших близких резко поднялось давление, что делать в первые секунды — главный вопрос, ответ на который должен знать каждый взрослый человек. В этой статье разберемся, чего нельзя делать при гипертоническом кризе, как его отличить от других болезней и когда при давлении надо вызывать скорую.

Что такое гипертонический криз и чем он опасен

В медицинской практике под данным термином понимают не просто высокое значение на тонометре, а внезапный клинический синдром, при котором гемодинамика выходит из-под контроля организма. Важно понимать принципиальное отличие гипертонического криза от гипертензии. Вторая представляет собой хроническое, вялотекущее заболевание, характеризующееся стабильно повышенным уровнем давления, к которому организм успевает частично адаптироваться. Криз же — это всегда острая, манифестная вспышка, ломающая механизмы саморегуляции и приводящая к дисфункции жизненно важных органов-мишеней. К слову, часто он развивается у людей с гипертензией.

Основная опасность криза кроется не в самих цифрах на экране прибора, а в той колоссальной нагрузке, которую испытывает сосудистая стенка. Из-за спазма артериолы перестают пропускать кровь в нужном объеме и вызывают острое кислородное голодание тканей.

Первая помощь при гипертоническом кризе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медицинская статистика показывает, что к тяжелым осложнениям гипертонического криза относят геморрагический или ишемический инсульт, инфаркт миокарда, отек легких и расслоение аневризмы аорты.

Игнорировать такое состояние смертельно опасно: промедление может стоить жизни. Пока кровоток в жизненно важных органах нарушен, счет идет буквально на минуты. Помните, что для спасения жизни нужно действовать немедленно.

Основные симптомы: резкий подъем давления, головная боль, тошнота

Первый шаг к помощи — это вовремя заметить тревожные признаки. Симптомы могут нарастать быстро, и важно не пропустить их.

Пациенты чаще всего жалуются на невыносимую, разрывающую головную боль, локализованную в затылочной или теменной области, которая сопровождается чувством пульсации в висках. Одновременно с этим возникают зрительные расстройства: перед глазами мелькают темные мушки, двоятся предметы или временно выпадает часть полей зрения. А еще, что делать, когда давление резко поднялось, становится непонятно из-за сопутствующей паники, которая лишь усугубляет общий спазм сосудов.

По мере нарастания отека головного мозга к головной боли присоединяется сильная тошнота, нередко переходящая в рвоту, не приносящую пациенту ожидаемого облегчения. Человек может испытывать выраженную одышку в состоянии полного покоя, давящее чувство или жжение за грудиной, озноб, повышенную потливость и покраснение кожи лица.

Могут наблюдаться и неврологические симптомы (нарушение речи, слабость в конечностях, асимметрия лица) — это признаки возможного инсульта, которые требуют немедленной помощи врачей.

Помните, что индивидуальный порог давления у всех разный: у одного человека такие симптомы и признаки гипертонического криза проявятся при значениях 180 на 100, а для другого критической отметкой станут показатели 150 на 90 мм рт. ст. Нет единого «магического» числа, главное — резкий скачок от обычного уровня для человека и наличие симптомов.

Как помочь при гипертоническом кризе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно! Если вы заметили у человека эти признаки — не ждите, что все пройдет само. Это серьезный повод действовать немедленно.

Алгоритм первой помощи до приезда скорой

Как только вы поняли, что у человека развился приступ, необходимо незамедлительно организовать безопасное пространство. Правильно оказанная первая помощь при гипертоническом кризе позволяет снизить нагрузку на левый желудочек сердца и уменьшить приток крови к голове, что снижает риск разрыва мелких капилляров мозга.

Итак, действуйте следующим образом.

Вызовите скорую. Это самый важный шаг при гипертоническом кризе, особенно если он случился впервые или вы не знаете, какие препараты нужно принять. Сообщите диспетчеру жалобы и показатели давления.

Обеспечьте покой и приток свежего воздуха. Усадите больного в кресло с подлокотниками (полусидячее положение), расстегните тугой воротник, откройте окно или форточку.

Измерьте давление и примите лекарство. Измерьте давление и запишите показатели. При цифрах выше 160 мм рт. ст. примите гипотензивный препарат, назначенный врачом для экстренных случаев.

Постарайтесь успокоить больного. Паника только ухудшит состояние. Говорите спокойно, объясните, что помощь уже в пути.

Проверьте эффективность. Через 40–60 минут примите лекарство и посмотрите на показатели. Если давление не снизилось на 20–30 мм рт. ст. от исходного, вызывайте скорую повторно (если вы еще этого не сделали).

Симптомы криза Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно сделать: положение, лекарства, измерение давления

Посадите пациента в кресло или уложите на кровать, высоко приподняв его изголовье с помощью нескольких подушек, — полусидячее положение является оптимальным. Если ноги человека будут опущены вниз, это спровоцирует депонирование части крови в нижних конечностях, облегчая работу сердечной мышцы.

Что касается медикаментозной терапии, то здесь допустимо использовать только те гипотензивные препараты короткого действия, которые были ранее индивидуально подобраны и рекомендованы лечащим кардиологом для экстренных ситуаций. Если человек впервые сталкивается с подобным состоянием и не знает, что делать, когда давление резко поднялось, для его снижения, лучшим решением будет дождаться специалистов.

Чего категорически нельзя делать при гипертоническом кризе

В стремлении помочь пострадавшему неопытные родственники часто совершают фатальные ошибки, которые переводят неосложненную форму заболевания в категорию смертельно опасных.

Важное уточнение! Термин «неосложненный гипертонический криз» официально исключен из новых клинических рекомендаций (Российского кардиологического общества, Европейского общества кардиологов). Термин «гипертонический криз» теперь относится только к ситуациям с острым поражением органов-мишеней, требующим экстренного стационарного лечения. Состояния, ранее называвшиеся «неосложненным кризом», теперь именуются «внезапным выраженным индивидуально-значимым повышением АД» и лечатся амбулаторно.

Существует строгий перечень терапевтических табу, нарушать которые запрещено в любых обстоятельствах. Понимая, чего нельзя делать при гипертоническом кризе, вы убережете близкого человека от инвалидности.

Самая главная и распространенная ошибка — попытка снизить показатели тонометра до идеальной нормы за один прием лекарств. Резкое падение системного давления в течение короткого промежутка времени гарантированно приведет к развитию ишемического инсульта головного мозга из-за резкого снижения перфузионного давления. Снижение показателей должно происходить плавно: не более чем на 20–25% от исходно высоких значений в течение первых двух часов.

Чего еще нельзя делать при гипертоническом кризе ни в коем случае? Запомните: запрещено прикладывать лед к голове, принимать горячую общую ванну, пить кофе или алкоголь для «расширения сосудов», а также заниматься любой физической активностью.

Чего нельзя делать при гипертоническом кризе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда вызывать скорую и как избежать осложнений

Когда вызывать скорую при высоком давлении? В большинстве случаев при гипертоническом кризе медицинская помощь нужна всегда, но есть ситуации, когда промедление недопустимо.

Повышение давления выше 200 мм рт. ст. или другие высокие цифры, вызывающие ухудшение самочувствия.

Первый в жизни гипертонический криз.

Состояние не улучшается через час после приема лекарства, даже при нормальных показателях.

Появились боли в груди, нарушилась речь, человек потерял сознание или стал вялым.

Если гипотензивный препарат не подействовал в течение 40–60 минут, если появилась нарастающая боль за грудиной, нарушилась речь, онемела половина лица или конечность, пациенту нужна немедленная медицинская помощь.

Помните, что недолеченные или проигнорированные приступы вызывают необратимые осложнения гипертонического криза. Может повредить сетчатку глаз, почки и крупные магистральные сосуды. Чтобы минимизировать риски, каждый гипертоник должен проходить регулярные обследования и строго придерживаться схемы базовой терапии. Понимая базовое отличие гипертонического криза от гипертензии, пациент осознает важность ежедневного приема поддерживающих лекарств, которые не позволяют давлению совершать неконтролируемые опасные скачки вверх.

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