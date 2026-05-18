Хирург назвал признаки скорого гипертонического криза

Тошнота и головная боль могут говорить о приближении гипертонического криза, который способен привести к инсульту, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, это тяжелое осложнение артериальной гипертонии требует немедленной реакции, так как промедление грозит серьезными последствиями для здоровья.

Гипертонический криз представляет собой тяжелое осложнение артериальной гипертонии, которое может привести к серьезным последствиям, включая инсульт. Основными симптомами гипертонического криза являются резкое повышение артериального давления до значений, превышающих 180 на 120 мм ртутного столба, головная боль, особенно в затылочной области, головокружение, тошнота, рвота, ощущение жара, потливость и нарушение зрения. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, — пояснил Умнов.

По его словам, в последние годы наблюдается тревожная тенденция к омоложению заболеваний, связанных с повышенным давлением и риском инсульта. Он отметил, что это напрямую связано с ростом таких факторов риска, как ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. По словам хирурга, именно поэтому первичная профилактика этих недугов сегодня приобретает особую актуальность для всех возрастных групп.

Ранее главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер заявила, что отказ от лечения гипертонии может привести к летальному исходу. Она отметила, что при отсутствии медицинской помощи болезнь продолжит прогрессировать.