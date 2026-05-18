День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 04:20

Хирург назвал признаки скорого гипертонического криза

Хирург Умнов: тошнота и головная боль могут говорить о гипертоническом кризе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тошнота и головная боль могут говорить о приближении гипертонического криза, который способен привести к инсульту, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, это тяжелое осложнение артериальной гипертонии требует немедленной реакции, так как промедление грозит серьезными последствиями для здоровья.

Гипертонический криз представляет собой тяжелое осложнение артериальной гипертонии, которое может привести к серьезным последствиям, включая инсульт. Основными симптомами гипертонического криза являются резкое повышение артериального давления до значений, превышающих 180 на 120 мм ртутного столба, головная боль, особенно в затылочной области, головокружение, тошнота, рвота, ощущение жара, потливость и нарушение зрения. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, — пояснил Умнов.

По его словам, в последние годы наблюдается тревожная тенденция к омоложению заболеваний, связанных с повышенным давлением и риском инсульта. Он отметил, что это напрямую связано с ростом таких факторов риска, как ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. По словам хирурга, именно поэтому первичная профилактика этих недугов сегодня приобретает особую актуальность для всех возрастных групп.

Ранее главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер заявила, что отказ от лечения гипертонии может привести к летальному исходу. Она отметила, что при отсутствии медицинской помощи болезнь продолжит прогрессировать.

Здоровье
врачи
хирурги
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 13,6 тыс. площадок с запрещенными БАД заблокировали в России
Названа опасная бактерия, живущая во многих кондиционерах
Стало известно, как Каллас может отомстить Зеленскому за скандал с дронами
США хотят вывести в космос 7800 спутников-перехватчиков
В Израиле задержали 10 человек после вылазки в Сирию
В Госдуме рассказали, как получить компенсацию по старому вкладу
Улучшенные БПЛА российского производства поставляются на передовую
Хирург назвал признаки скорого гипертонического криза
ВСУ расстреляли раненых при отступлении на Добропольском направлении
Соцфонд назвал средний размер пенсии летчиков-испытателей в России
В США задержали водителя после маневра рядом с Трампом
Стали известны новые правила открытия вкладов с 2027 года
«С нас хватит»: в США заговорили о революции
Российским учителям назвали максимальный размер пенсий
У жителей двух стран Европы резко вырос интерес к переезду в Россию
«Повоевать»: Британия нашла неожиданный источник наемников для ВСУ
Россиянам напомнили о коротком рабочем дне в июне
Mercedes-Benz планирует расширение в военном секторе
Решетников предупредил о новых вызовах для экономики России
«Ничего не осталось»: в России высказались о нейтралитете Швейцарии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.