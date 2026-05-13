Кардиолог рассказала о важности лечения гипертонии

Отказ от лечения гипертонии может привести к летальному исходу, рассказала «Радио 1» главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер. Она отметила, что при отсутствии лечения болезнь продолжит прогрессировать.

Страх перед пожизненным приемом таблеток — одна из главных причин инвалидизации и смерти от гипертонии. Люди годами глушат головную боль, сбивают давление при первых симптомах и бросают лечение, как только цифры приходят в норму, — рассказала Глезер.

Кардиолог подчеркнула, что гипертония является хроническим заболеванием, которое невозможно вылечить, но можно контролировать. По ее словам, постоянное лечение поможет сохранить ясность ума и подвижность.

