Гипертоникам перечислили опасные для них продукты Врач Соломатина: лук и чеснок могут быть опасны для гипертоников

Лук, чеснок, редис, редька и репа могут быть опасны для гипертоников, предупредила врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что данные продукты могут разгонять кровообращение, повышать частоту сердечных сокращений и давление.

Также гипертоникам стоит быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни, — предупредила диетолог.

Ранее уролог Леонид Боханов заявил, что гипертония, атеросклероз, повышенный уровень сахара в крови и диабетическая нейропатия могут вызвать эректильную дисфункцию. По его словам, проблемы с потенцией также не исключены после травм позвоночника.