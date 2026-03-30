Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 12:01

Уролог назвал неочевидные причины проблем с мужским здоровьем

Уролог Боханов: гипертония может привести к эректильной дисфункции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гипертония, атеросклероз, повышенный уровень сахара в крови и диабетическая нейропатия могут вызвать эректильную дисфункцию, предупредил уролог Леонид Боханов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, проблемы с потенцией также не исключены после травм позвоночника.

Эрекция зависит сразу от нескольких систем: сосуды должны быстро расшириться и удержать приток крови, нервы — передать сигнал, а гормональный фон — поддерживать либидо и реактивность тканей. Механизм чувствительный, поэтому при сбое в любой из этих систем могут развиться проблемы с потенцией, — пояснил Боханов.

К эректильной дисфункции могут привести операции в области таза или выраженные грыжи. Среди других негативных факторов врач выделил депрессию, нарушения сна и хронический стресс.

Ранее уролог-андролог Владимир Беспрозванный заявил, что аденома простаты может нарушить кровоснабжение полового органа и привести к эректильной дисфункции. Это заболевание снижает уровень тестостерона и повышает уровень гормона стресса.

заболевания
здоровье
врачи
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.