Уролог назвал неочевидные причины проблем с мужским здоровьем Уролог Боханов: гипертония может привести к эректильной дисфункции

Гипертония, атеросклероз, повышенный уровень сахара в крови и диабетическая нейропатия могут вызвать эректильную дисфункцию, предупредил уролог Леонид Боханов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, проблемы с потенцией также не исключены после травм позвоночника.

Эрекция зависит сразу от нескольких систем: сосуды должны быстро расшириться и удержать приток крови, нервы — передать сигнал, а гормональный фон — поддерживать либидо и реактивность тканей. Механизм чувствительный, поэтому при сбое в любой из этих систем могут развиться проблемы с потенцией, — пояснил Боханов.

К эректильной дисфункции могут привести операции в области таза или выраженные грыжи. Среди других негативных факторов врач выделил депрессию, нарушения сна и хронический стресс.

Ранее уролог-андролог Владимир Беспрозванный заявил, что аденома простаты может нарушить кровоснабжение полового органа и привести к эректильной дисфункции. Это заболевание снижает уровень тестостерона и повышает уровень гормона стресса.