Уролог назвал неочевидную опасность игр на пляже для мальчиков Уролог Никитский: игры с песком на пляже чреваты раздражением кожи для мальчиков

Игры с песком на пляже могут вызвать у мальчиков раздражение в складках кожи, особенно в паховой области, предупредил в беседе с Lenta.ru детский уролог Михаил Никитский. Кроме того, частицы песка могут травмировать слизистые оболочки и спровоцировать воспаления.

Сначала появляются покраснение и дискомфорт, затем может присоединиться воспалительный процесс. В некоторых случаях ребенку уже требуется медицинская помощь, — отметил Никитский.

Он посоветовал после пляжа тщательно помыть ребенка под душем, уделяя особое внимание складкам кожи. При этом важно отказаться от жестких мочалок, чтобы дополнительно не травмировать слизистые. В случае покраснения, отека, боли и ухудшения состояния, мальчика нужно отвести к врачу.

Ранее Никитский заявил, что длительное ношение подгузников мальчиками может привести к низкой фертильности в будущем. По его словам, именно постоянный перегрев паховой области является главной скрытой угрозой, способной повлиять на формирование яичек.