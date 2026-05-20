20 мая 2026 в 08:05

Врач назвал неожиданную опасность подгузников для мальчиков

Врач Никитский: долгая носка подгузников мальчиками чревата низкой фертильностью

Длительное ношение подгузников мальчиками может привести к низкой фертильности в будущем, заявил NEWS.ru детский уролог и хирург, основатель сети многопрофильной семейной клиники Михаил Никитский. По его словам, именно постоянный перегрев паховой области является главной скрытой угрозой, способной повлиять на формирование яичек.

Чем раньше родители мальчиков начинают отказываться от памперсов, тем лучше для будущего мужского здоровья. Постоянный перегрев паховой области способен влиять на формирование и работу яичек, поэтому специалисты рекомендуют постепенно сокращать время ношения подгузников уже после года, особенно днем. Полностью отказаться от памперсов невозможно и не нужно, однако важно соблюдать баланс между удобством родителей и физиологией ребенка. Чем дольше сохраняется повышенная температура в области мошонки, тем выше риск негативного влияния на репродуктивную функцию. Кроме того, ранний отказ от подгузников помогает быстрее сформировать контроль мочеиспускания и снизить вероятность энуреза, — пояснил Никитский.

Ранее сообщалось, что злоупотребление спиртными напитками значительно повышает вероятность бесплодия. Так, риск снижения фертильности увеличивается на 60%, если ежедневно выпивать более 20 граммов этанола.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
