Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием

Употребление алкоголя напрямую связано с развитием бесплодия, об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава России по проведению репродуктивной диспансеризации. В частности, риск инфертильности возрастает на 60% при потреблении более 20 граммов этанола в сутки, передает ТАСС.

В министерстве напомнили, что при планировании беременности противопоказано использование любых психоактивных веществ. К ним относятся в том числе сигареты и алкоголь.

Ранее уролог Артур Богатырев рассказал, что постоянное переохлаждение и, как следствие, хронические воспалительные процессы могут вызвать бесплодие у мужчин. Помимо нарушений репродуктивной функции, у человека могут появиться проблемы с мочевым пузырем и почками.

Также нарколог Сергей Литков заявил, что алкогольная зависимость может проявляться в виде нарушений сна, раздражительности и внутреннего напряжения, возникающих в трезвом состоянии. По его словам, увеличение толерантности к спиртному — тоже тревожный признак.