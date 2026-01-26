Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:25

Уролог назвал серьезные последствия переохлаждения для мужчин

Уролог Богатырев: постоянное переохлаждение может вызвать бесплодие у мужчин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постоянное переохлаждение и как следствие хронические воспалительные процессы могут вызвать бесплодие у мужчин, заявил LIFE.ru уролог Артур Богатырев. Помимо нарушений репродуктивной функции, у человека могут появиться проблемы с мочевым пузырем и почками. В частности, переохлаждение чревато циститом и пиелонефритом. Кроме того, есть риск развития простатита.

Цистит у мужчин встречается не так редко. Восходящая инфекция может привести к пиелонефриту — воспалению почек. Кроме того, постоянное нарушение кровообращения в малом тазу негативно сказывается на работе яичек, отвечающих за выработку тестостерона и производство сперматозоидов. Хронические воспалительные процессы создают неблагоприятную среду, что в перспективе может повлиять на фертильность, — предупредил Богатырев.

Врач пояснил, что холод — не прямая причина инфекций. Он становится спусковым крючком для воспалительного процесса. Переохлаждение вызывает резкое сужение кровеносных сосудов, в том числе в органах малого таза. Это нарушает местное кровообращение и ослабляет иммунную защиту тканей. В результате клетки, сдерживающие условно-патогенную микрофлору, замедляются, что может привести к бесконтрольному размножению бактерий, заключил специалист.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что дефицит жидкости в организме, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и хронический недосып негативно влияют на мочевыделительную систему и, в частности, на работу почек. Еще одним очевидным негативным фактором она назвала употребление наркотиков.

