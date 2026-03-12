Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:45

Мать серийного отравителя Миссюры не отвечает на его письма

Серийный отравитель из Балашихи Миссюра поздравил мать с 8 Марта из СИЗО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, поздравил свою мать с 8 Марта из СИЗО, передает Telegram-канал Mash. Женщина еще год назад сообщила, что муж запретил ей поддерживать связь с сыном и посещать его.

Источник пишет, что Миссюра содержится в четырехместной камере с двумя другими заключенными. Утром — завтрак, гигиенические процедуры, молитва, приготовление еды и прогулка. Свободное время он заполняет чтением и самодельными тренировками: вместо гантелей использует бутылки с водой. За 17 месяцев в СИЗО он прочел порядка 120 книг, в том числе Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса.

Ранее стало известно, что Миссюра тестировал яд на своей девушке. В результате пострадавшая попала в медицинское учреждение с отравлением.

До этого Иркутский областной суд оставил в силе второй приговор в отношении Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. Речь идет об уголовном деле о двойном убийстве, за которое уже осужденному дополнительно назначили 10 лет лишения свободы.

Балашиха
убийцы
суды
8 марта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили, чем грозит человечеству отказ писать от руки
Диетолог рассказала о пользе ананаса
В Иране раскрыли новые детали смертельной атаки на школу в Минабе
Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов
Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс
Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет
В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине
Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР
На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов
Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой
Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки
В Минцифры рассказали, где можно будет пожаловаться на коллекторов
В России начали исследование препарата против рака мочевого пузыря
Россиянин по заданию Киева планировал взорвать машину военного
СК возбудил дело после гибели четырех человек под колесами поезда
Врач опроверг популярный миф об ультрапастеризованном молоке
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью
США могут привлечь молодежь и заключенных к наземной операции в Иране
«Пьяный националист» из ВСУ расстрелял троих сослуживцев под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.