Мать серийного отравителя Миссюры не отвечает на его письма Серийный отравитель из Балашихи Миссюра поздравил мать с 8 Марта из СИЗО

Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, поздравил свою мать с 8 Марта из СИЗО, передает Telegram-канал Mash. Женщина еще год назад сообщила, что муж запретил ей поддерживать связь с сыном и посещать его.

Источник пишет, что Миссюра содержится в четырехместной камере с двумя другими заключенными. Утром — завтрак, гигиенические процедуры, молитва, приготовление еды и прогулка. Свободное время он заполняет чтением и самодельными тренировками: вместо гантелей использует бутылки с водой. За 17 месяцев в СИЗО он прочел порядка 120 книг, в том числе Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса.

Ранее стало известно, что Миссюра тестировал яд на своей девушке. В результате пострадавшая попала в медицинское учреждение с отравлением.

