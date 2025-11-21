Серийный отравитель из Подмосковья тестировал яд на возлюбленной Обвиняемый в отравлениях житель Балашихи тестировал способ расправы на девушке

Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, предположительно, тестировал яд на своей девушке, информирует РЕН ТВ. Мужчину обвиняют в отравлении родственников и друзей.

По данным источника, свидетель узнал, как Миссюра экспериментировал над возлюбленной в целях определения способа расправы с лучшим другом. В результате пострадавшая попала в медицинское учреждение с отравлением. Бывший товарищ фигуранта уголовного дела жил у него несколько дней после случившегося. При этом симптомы девушки были похожи на те, что наблюдались у отравившегося.

Ранее выяснилось, что Миссюра пытался отравить мать своей невесты с помощью лекарства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фигурант уголовного дела использовал для этого рулет, кулич и соль. Однако соль будущая теща не употребляла.

Стало известно, что Миссюра попытался отказаться от государственного адвоката. Обвиняемый в массовом отравлении выразил желание самостоятельно представлять свои интересы в суде, но его ходатайство было отклонено.