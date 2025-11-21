Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 17:43

Серийный отравитель из Подмосковья тестировал яд на возлюбленной

Обвиняемый в отравлениях житель Балашихи тестировал способ расправы на девушке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, предположительно, тестировал яд на своей девушке, информирует РЕН ТВ. Мужчину обвиняют в отравлении родственников и друзей.

По данным источника, свидетель узнал, как Миссюра экспериментировал над возлюбленной в целях определения способа расправы с лучшим другом. В результате пострадавшая попала в медицинское учреждение с отравлением. Бывший товарищ фигуранта уголовного дела жил у него несколько дней после случившегося. При этом симптомы девушки были похожи на те, что наблюдались у отравившегося.

Ранее выяснилось, что Миссюра пытался отравить мать своей невесты с помощью лекарства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фигурант уголовного дела использовал для этого рулет, кулич и соль. Однако соль будущая теща не употребляла.

Стало известно, что Миссюра попытался отказаться от государственного адвоката. Обвиняемый в массовом отравлении выразил желание самостоятельно представлять свои интересы в суде, но его ходатайство было отклонено.

отравители
девушки
Балашиха
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник ММФ БРИКС из ЮАР рассказал, как Россия спасла Африку от нацизма
В здании одесского ТЦК прогремел взрыв
Победители викторины «Душевный дворик» получат билеты в театры Москвы
«Пишем и будем писать»: Симоньян жестко ответила на новые санкции ЕС
«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС
Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях
В Петербурге задержали мужчину, преследовавшего школьницу
Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер
Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа
Нежная камбала с грушей: рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
«Черная пятница — 2025»: дата, лучшие скидки и советы по покупкам
В Госдуме предложили списывать ипотеку некоторым россиянам
Вице-губернатор Петербурга на ММФ БРИКС раскрыл глобальную роль объединения
Минтранс раскрыл, какой транспорт приравняют к электросамокатам и мопедам
Володин призвал законодательно закрепить кресты на гербе России
Полицейские «исцелили» женщину-инвилида возле монастыря
«Ближний Восток верит России»: эксперт о борьбе РФ за иранский рынок
«Законная цель»: военэксперт предрек судьбу британских войск на Украине
Ректор Горного университета дал совет странам Глобального Юга
Минск и Варшава вместе ищут подозреваемых украинцев
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.