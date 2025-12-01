День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:08

Женщина получила 50 лет за убийство сожителя глазными каплями

Американка Оглсби получила 50 лет за убийство сожителя глазными каплями

Читайте нас в Дзен

Суд в США приговорил 53-летнюю Марси Оглсби к 50 годам тюрьмы за убийство 71-летнего сожителя, начальника полиции Макуона Ричарда Янга, сообщает People. Осужденная отравила мужчину глазными каплями и спрятала его тело.

Останки убитого были найдены в октябре 2022 года на складе рядом с домом, где он жил вместе с Оглсби. Эксперты установили, что мужчина умер годом ранее, причиной смерти стало отравление глазными каплями.

В суде обвинение доказало, что с лета 2021 года Оглсби тайно добавляла капли в еду и напитки Янга, что привело к его гибели. Женщина отрицала вину, но утверждала, что 20 лет против своей воли состояла в отношениях с Янгом. Суд не принял во внимание эти объяснения.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра пытался отравить мать своей невесты с помощью лекарства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фигурант уголовного дела использовал для этого рулет, кулич и соль. Однако соль несостоявшаяся теща не употребляла.

убийства
отравления
США
приговоры
отравители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово «залезают» в ипотеку поверх непогашенной
Тренера «Балтики» накажут за неприличный жест в матче со «Спартаком»
В российском регионе нашли покойника в списке голосующих
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.