Женщина получила 50 лет за убийство сожителя глазными каплями Американка Оглсби получила 50 лет за убийство сожителя глазными каплями

Суд в США приговорил 53-летнюю Марси Оглсби к 50 годам тюрьмы за убийство 71-летнего сожителя, начальника полиции Макуона Ричарда Янга, сообщает People. Осужденная отравила мужчину глазными каплями и спрятала его тело.

Останки убитого были найдены в октябре 2022 года на складе рядом с домом, где он жил вместе с Оглсби. Эксперты установили, что мужчина умер годом ранее, причиной смерти стало отравление глазными каплями.

В суде обвинение доказало, что с лета 2021 года Оглсби тайно добавляла капли в еду и напитки Янга, что привело к его гибели. Женщина отрицала вину, но утверждала, что 20 лет против своей воли состояла в отношениях с Янгом. Суд не принял во внимание эти объяснения.

