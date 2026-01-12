Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 04:01

Трамп допустил возможность ответа США на волнения в Иране

Трамп не исключил военного ответа на протестные акции в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американские власти не сбрасывают со счетов возможность силового реагирования на ситуацию в Иране, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам пресс-пула Белого дома текущие события в стране. О потенциальных мерах в отношении Тегерана и военном ответе на события в ближневосточном государстве он заявил на борту самолета, возвращаясь в Вашингтон из Флориды.

Мы рассматриваем такую возможность, заявил он.

Ранее Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, США готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

В конце декабря 2025 года Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Он указал, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры. Трамп отметил, что информация о возможном нарушении Тегераном договоренностей пока не подтверждена, однако последствия для Ирана могут оказаться серьезными.

Позже сообщалось о смерти 217 человек, пострадавших при разгоне протестов в центре иранской столицы. Демонстрации прошли в 31 провинции. Изначально протестующие были против экономического спада, но вскоре начали требовать свержения власти.

Дональд Трамп
Иран
США
протесты
