Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 07:07

Трамп адресовал властям Ирана новую угрозу

Трамп пригрозил Ирану из-за возможного возобновления ядерной программы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры.

Трамп отметил, что информация о возможном нарушении Тегераном договоренностей пока не подтверждена. Однако он подчеркнул, что, если предположения подтвердятся, последствия для Ирана будут крайне серьезными. Возможно, они превысят масштаб предыдущих санкций.

Я допускаю, что Иран ведет себя неправильно (в вопросе ядерной программы). Это еще не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают о последствиях. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз, — указал Трамп.

Пресс-конференция лидеров США и Израиля прошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Это заявление стало частью обсуждения совместных действий по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке и сдерживанию иранской ядерной программы.

Ранее Трамп предъявил палестинскому движению ХАМАС ультиматум, потребовав провести разоружение в сжатые сроки. Американский лидер заявил, что процесс будет контролироваться его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Дональд Трамп
угрозы
Иран
ядерные державы
