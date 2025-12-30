Трамп адресовал властям Ирана новую угрозу

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры.

Трамп отметил, что информация о возможном нарушении Тегераном договоренностей пока не подтверждена. Однако он подчеркнул, что, если предположения подтвердятся, последствия для Ирана будут крайне серьезными. Возможно, они превысят масштаб предыдущих санкций.

Я допускаю, что Иран ведет себя неправильно (в вопросе ядерной программы). Это еще не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают о последствиях. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз, — указал Трамп.

Пресс-конференция лидеров США и Израиля прошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Это заявление стало частью обсуждения совместных действий по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке и сдерживанию иранской ядерной программы.

Ранее Трамп предъявил палестинскому движению ХАМАС ультиматум, потребовав провести разоружение в сжатые сроки. Американский лидер заявил, что процесс будет контролироваться его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем, предпринимателем Джаредом Кушнером.