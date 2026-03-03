Военэксперт ответил, стоит ли бояться новой американской ракеты PrSM

Россия может сбивать американские ракеты Precision Strike Missile с помощью комплексов С-350 «Витязь», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Вооруженные силы РФ имеют опыт противодействия ATACMS, схожим с PrSM.

Ракета PrSM разработана в качестве замены ATACMS для комплекса HIMARS. Она запускается с той же пусковой установки и имеет схожие размеры. Отличается только хвостовая часть. Но у российских военных есть опыт стрельбы по ракетам ATACMS, они работают комплексами «Бук-М», «Бук-М3», а также С-350 «Витязь» и «Панцирь». Поэтому средств поражения у России достаточно, хотя такие ракеты представляют определенную опасность. Мы вынуждены будем выстраивать ряд тыловых частей и логистические цепочки по-другому, — сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что основная угроза от PrSM заключается в ее дальности поражения — 500 км, что на 60% больше, чем у ATACMS, которая достигает 300 км. Кроме того, по словам эксперта, эта ракета, вероятно, оснащена улучшенной системой наведения и повышенной точностью.

Ранее появилась информация, что в ходе конфликта в Иране США впервые применили новейшую ракету Precision Strike Missile, известную как «убийца» систем ПВО. Американские войска получили это оружие около двух лет назад.