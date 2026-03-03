Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:33

Москалькова раскрыла, сколько курян осталось вернуть в Россию

Москалькова: Россия борется за возвращение 10 жителей Курской области

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, важно убедить Киев вернуть их без всяких условий.

Мы боремся за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области. Все они из Суджанского района. И очень важно убедить украинскую сторону выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать, возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства, — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова заявила, что Киев готов обменять захваченных жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за пособничество терроризму. При этом она отметила, что категории, о которых говорит Киев, не могут быть равнозначны мирным курянам.

До этого она заявляла, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 90 гражданских лиц, которые находятся под стражей на Украине за пророссийские взгляды. Москалькова подчеркнула, что попросила украинскую сторону оказать им помощь.

