Россия обратилась к Киеву по поводу политзаключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 90 гражданских лиц, которые находятся под стражей на Украине за пророссийские взгляды. В ходе заседания комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений она подчеркнула, что попросила украинскую сторону оказать им помощь, передает РИА Новости.

У нас есть список из 90 человек, которые непосредственно ко мне обратились, у многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки и в МККК, и уполномоченному по правам человека [Украины], — сказала она.

До этого Москалькова рассказала, что на Украине запытали до смерти российских военных. По ее словам, этот случай противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам.

Она также напомнила, что мирных жителей Курской области удерживали на Украине как заложников. Уполномоченный добавила, что хотела бы поставить украинскую сторону в известность о том, как в плену обращались с ни в чем не повинными мирными гражданами.