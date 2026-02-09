Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 11:02

Россия обратилась к Киеву по поводу политзаключенных

Москалькова передала украинской стороне список из 90 политзаключенных

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 90 гражданских лиц, которые находятся под стражей на Украине за пророссийские взгляды. В ходе заседания комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений она подчеркнула, что попросила украинскую сторону оказать им помощь, передает РИА Новости.

У нас есть список из 90 человек, которые непосредственно ко мне обратились, у многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки и в МККК, и уполномоченному по правам человека [Украины], — сказала она.

До этого Москалькова рассказала, что на Украине запытали до смерти российских военных. По ее словам, этот случай противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам.

Она также напомнила, что мирных жителей Курской области удерживали на Украине как заложников. Уполномоченный добавила, что хотела бы поставить украинскую сторону в известность о том, как в плену обращались с ни в чем не повинными мирными гражданами.

