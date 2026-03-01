Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 14:10

Десятки человек пострадали при стрельбе в Техасе

American-Statesman не менее 20-ти человек пострадали по время стрельбы в Техасе

В городе Остин, штат Техас, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 20 человек, не исключена вероятность гибели людей, передает American-Statesman со ссылкой на чиновников. Подозреваемый был ранен.

По меньшей мере 20 человек получили огнестрельные ранения, возможны погибшие в результате массовой стрельбы рано утром (по местному времени) в воскресенье в центральной части Остина <...> Полиция Остина подтвердила, что подозреваемого ранил полицейский, а место происшествия больше не представляет непосредственной угрозы для общественности, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в американском городе Цинциннати на концерте произошла стрельба. Пострадали минимум девять человек. Неизвестные открыли огонь по людям. На место происшествия приехали экстренные службы, полиция пока не сообщила примет нападавших.

До этого мужчина с оружием и канистрой пытался проникнуть на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Нарушителя нейтрализовали, он погиб. Ему было около 20 лет.

