Раскрыты детали о попавшем в перестрелку катере США у берегов Кубы

Американский катер, вторгшийся в воды Кубы, не имел отношения к ВМС США или к Береговой охране, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного американского чиновника. По данным журналистов, это было гражданское судно.

Оно входило в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы. Позднее разведка подтвердила, что атаке подверглось отдельно взятое судно, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения. По данным ведомства, экипаж судна из Флориды первым открыл стрельбу по кубинским военным, ранив командира патруля. Пострадавших американцев эвакуировали и оказали им необходимую помощь.

Кроме того, зарубежные СМИ сообщили об обострении отношений между Гаваной и Вашингтоном. На фоне возможного ужесточения санкций, включая нефтяную блокаду, Куба усилила оборонные меры, исключив саму возможность капитуляции.