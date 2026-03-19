Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего

Европа может быть причастна к убийству сына Каддафи Саифа аль-Ислама, заявил ИС «Вести» востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. Он напомнил, что Каддафи-старший поддерживал тесные контакты с экс-президентом Франции Николя Саркози.

Я думаю, что убийство сына Каддафи, Саиф аль-Ислама, было связано с европейской рукой, — сказал Семенов.

По его оценке, мотивом убийства могло стать то, что Саиф аль-Ислам обладал информацией о схемах финансирования европейских политиков, что делало его нежелательным для ряда европейских структур.

Ранее СМИ сообщили, что охрана сына экс ливийского лидера покинула его за полтора часа до нападения. Злоумышленники произвели 19 выстрелов, один из которых попал в голову. Также информатор сообщил, что во время убийства все камеры видеонаблюдения работали. Он напомнил, что сын Каддафи был убит 3 февраля в собственном доме в возрасте 53 лет. Мужчина не занимал государственных должностей, однако играл важную роль во внешнеполитических переговорных процессах до 2011 года.