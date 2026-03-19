19 марта 2026 в 11:52

Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего

Востоковед Семенов: Европа может быть причастна к убийству сына Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи Фото: x99/Xinhua/Global Look Press
Европа может быть причастна к убийству сына Каддафи Саифа аль-Ислама, заявил ИС «Вести» востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. Он напомнил, что Каддафи-старший поддерживал тесные контакты с экс-президентом Франции Николя Саркози.

Я думаю, что убийство сына Каддафи, Саиф аль-Ислама, было связано с европейской рукой, — сказал Семенов.

По его оценке, мотивом убийства могло стать то, что Саиф аль-Ислам обладал информацией о схемах финансирования европейских политиков, что делало его нежелательным для ряда европейских структур.

Ранее СМИ сообщили, что охрана сына экс ливийского лидера покинула его за полтора часа до нападения. Злоумышленники произвели 19 выстрелов, один из которых попал в голову. Также информатор сообщил, что во время убийства все камеры видеонаблюдения работали. Он напомнил, что сын Каддафи был убит 3 февраля в собственном доме в возрасте 53 лет. Мужчина не занимал государственных должностей, однако играл важную роль во внешнеполитических переговорных процессах до 2011 года.

Россия
Ливия
Муаммар Каддафи
Европа
убийства
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

