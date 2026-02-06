Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 18:30

Следователь указал на роковую деталь в убийстве сына Каддафи

Al Arabia: охрана убитого сына Каддафи оставила его незадолго до нападения

Сейф аль-Ислам Кадафи Сейф аль-Ислам Кадафи Фото: Cai Yang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Охрана сына экс-ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама, убитого в городе Эз-Зинтан, покинула его за полтора часа до нападения, заявил в интервью телеканалу Al Arabia источник в следственном комитете. По его словам, злоумышленники произвели 19 выстрелов, один из которых попал в голову.

Также информатор сообщил, что во время убийства все камеры видеонаблюдения работали. Он напомнил, что сын Каддафи был убит 3 февраля в собственном доме в возрасте 53 лет. Мужчина не занимал государственных должностей, однако играл важную роль во внешнеполитических переговорных процессах до 2011 года.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает убийство сына бывшего лидера Ливии. Дипломат уточнила, что российская сторона рассчитывает на проведение тщательного расследования этого преступления и привлечение виновных к ответственности.

Церемония прощания с Сейфом аль-Исламом Каддафи пройдет открыто и с участием международных гостей. Как уточнил глава общественного совета племени Каддафа Али Рамадан, похороны состоятся в городе Бени-Валид вечером 6 февраля.

