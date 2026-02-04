В МИД России высказались об убийстве сына Каддафи

Россия решительно осуждает убийство сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает пресс-служба ведомства, российская сторона рассчитывает на проведение тщательного расследования этого преступления и привлечение виновных к ответственности.

Решительно осуждаем это преступление. Рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, а виновные — привлечены к ответственности. Выражаем соболезнования семье и близким покойного, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи был убит в результате нападения во дворе его дома в Ливии. По информации источника, он получил смертельное ранение в своем саду от четырех нападавших, которые затем скрылись с места преступления. Перед преступлением были отключены все камеры видеонаблюдения.

Убитого могут похоронить в городе Бени-Валид к югу от Триполи. Политическая группа, представляющая интересы сына бывшего ливийского лидера, сообщила, что его тело обнаружено и передано в руки специалистов для проведения судебно-медицинской экспертизы.