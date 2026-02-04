Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:33

Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи

Al Hadath: сына Каддафи могут похоронить в городе Бени-Валид к югу от Триполи

Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам Каддафи Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам Каддафи Фото: x99/Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама могут похоронить в городе Бени-Валид к югу от Триполи, передает Al Hadath. В ближайшие часы семья примет решение о месте его погребения.

Политическая группа, представляющая интересы сына бывшего ливийского лидера, сообщила, что его тело обнаружено и передано в руки специалистов для проведения судебно-медицинской экспертизы. Точное местоположение останков политика пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи был убит в результате нападения во дворе его дома в Ливии. По информации источника, он получил смертельное ранение в своем саду от четырех нападавших, которые затем скрылись с места преступления. Перед преступлением были отключены все камеры видеонаблюдения. Одна из боевых бригад заявила, что Сейф аль-Ислам погиб в ходе вооруженных столкновений, но официально отвергла свою причастность к этому событию.

До этого стало известно, что телеведущая Светлана Жильцова будет похоронена 6 февраля на Рогожском кладбище в Москве. Она ушла из жизни утром 3 февраля в возрасте 90 лет после долгой болезни.

убийства
Ливия
Муаммар Каддафи
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.