Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи Al Hadath: сына Каддафи могут похоронить в городе Бени-Валид к югу от Триполи

Сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама могут похоронить в городе Бени-Валид к югу от Триполи, передает Al Hadath. В ближайшие часы семья примет решение о месте его погребения.

Политическая группа, представляющая интересы сына бывшего ливийского лидера, сообщила, что его тело обнаружено и передано в руки специалистов для проведения судебно-медицинской экспертизы. Точное местоположение останков политика пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи был убит в результате нападения во дворе его дома в Ливии. По информации источника, он получил смертельное ранение в своем саду от четырех нападавших, которые затем скрылись с места преступления. Перед преступлением были отключены все камеры видеонаблюдения. Одна из боевых бригад заявила, что Сейф аль-Ислам погиб в ходе вооруженных столкновений, но официально отвергла свою причастность к этому событию.

