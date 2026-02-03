Названы дата и место прощания с Жильцовой Телеведущую Жильцову похоронят 6 февраля в Москве

Советскую телеведущую Светлану Жильцову похоронят 6 февраля на Рогожском кладбище в Москве, рассказал ТАСС ее сын Иван. Она скончалась утром 3 февраля на 90-м году жизни в результате продолжительной болезни.

Скорее всего, похороны пройдут на Рогожском кладбище в пятницу, — сказал он.

Жильцова получила широкую известность как ведущая первых выпусков «КВН», который стал ее «звездным часом». Она также была ведущей программы «Песня года», принимала участие в передачах «Будильник», «Утренняя почта», «Огонек». В последние годы жизни была на пенсии и преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.

Советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов считает, что Жильцова демонстрировала высочайший уровень самоотдачи в своей работе. По его словам, новость о смерти известной телеведущей крайне его опечалила.

Диктор Татьяна Судец, в свою очередь, назвала Жильцову прекрасным человеком и профессионалом. Она отметила, что ее коллега оставила о себе память как об образце для подражания.