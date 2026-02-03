Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:55

«Работала на все 150%»: знаменитый режиссер дубляжа о смерти Жильцовой

Диктор Кузнецов: Жильцова выкладывалась на работе на все 150%

Светлана Жильцова Светлана Жильцова Фото: Птицын/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ушедшая из жизни диктор Светлана Жильцова демонстрировала высочайший уровень самоотдачи в работе, заявил NEWS.ru советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов. По его словам, новость о смерти известной телеведущей крайне его опечалила.

Я, к сожалению, не был с Жильцовой близко знаком, но, конечно, знаю и слышал [о ней]. Понятно, что человек советской школы. Естественно, тогда все работали не на 100%, а на все 150%. Поэтому новость, бесспорно, печальная, — поделился Кузнецов.

Ранее в эфире Первого канала сообщили о смерти Жильцовой. Ее не стало в возрасте 89 лет. Она была лицом таких популярных детских передач, как «Веселые нотки», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши». Телеведущая вела первые выпуски КВН, тележурнал «Пионер», а также участвовала в различных молодежных викторинах.

Позднее сын Жильцовой сообщил, что причиной смерти его матери стало длительное заболевание. Она ушла из жизни утром 3 февраля.

смерти
дикторы
телеведущие
телевидение
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки
Доцент дал совет, как реагировать на крик начальника
Синоптики предрекли похолодание на Сахалине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.