«Работала на все 150%»: знаменитый режиссер дубляжа о смерти Жильцовой Диктор Кузнецов: Жильцова выкладывалась на работе на все 150%

Ушедшая из жизни диктор Светлана Жильцова демонстрировала высочайший уровень самоотдачи в работе, заявил NEWS.ru советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов. По его словам, новость о смерти известной телеведущей крайне его опечалила.

Я, к сожалению, не был с Жильцовой близко знаком, но, конечно, знаю и слышал [о ней]. Понятно, что человек советской школы. Естественно, тогда все работали не на 100%, а на все 150%. Поэтому новость, бесспорно, печальная, — поделился Кузнецов.

Ранее в эфире Первого канала сообщили о смерти Жильцовой. Ее не стало в возрасте 89 лет. Она была лицом таких популярных детских передач, как «Веселые нотки», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши». Телеведущая вела первые выпуски КВН, тележурнал «Пионер», а также участвовала в различных молодежных викторинах.

Позднее сын Жильцовой сообщил, что причиной смерти его матери стало длительное заболевание. Она ушла из жизни утром 3 февраля.