03 февраля 2026 в 15:27

Сын Жильцовой назвал причину смерти матери

Телеведущая Светлана Жильцова умерла после продолжительной болезни

Светлана Жильцова Светлана Жильцова Фото: Василий Малышев/РИА Новости
Причиной смерти легендарной советской телеведущей и диктора Светланы Жильцовой стала продолжительная болезнь, рассказал РИА Новости ее сын Иван. Ведущей не стало утром 3 февраля.

Причина — болезнь долговременная, — сказал собеседник агентства.

Советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова скончалась в возрасте 89 лет. Она получила широкую известность как ведущая первых выпусков «КВН», который стал ее «звездным часом». Также она была знакома зрителям по работе в популярных детских и молодежных программах, таких как «Спокойной ночи, малыши», «Будильник» и «Веселые нотки». О ее смерти сообщили в эфире Первого канала.

Ранее стало известно о смерти Народного артиста СССР, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Владислава Чернушенко, он умер в возрасте 90 лет. В пресс-службе петербургской капеллы, бессменным худруком которой он был с 1974 года, отметили, что он скончался в результате тяжелой болезни.

Соболезнования семье дирижера выразил глава Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков. Актер назвал умершего настоящим патриотом и назвал его смерть невосполнимой утратой для всего культурного сообщества.

Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
