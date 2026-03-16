Минцифры придумало способ защитить людей от ИИ-манипуляций

Минцифры разработало законопроект, обязывающий создателей систем искусственного интеллекта предупреждать пользователей о недопустимости использования нейросетей для манипуляций, сообщают «Известия». Документ также вводит запрет на эксплуатацию уязвимостей человека с помощью ИИ.

Инициатива направлена на борьбу с недобросовестными онлайн-сервисами, которые с помощью ИИ могут побуждать людей к покупке ненужных товаров. Такие манипуляции планируется выявлять в том числе через анализ активности пользователя в интернете.

Под эксплуатацией уязвимостей в проекте понимается использование возрастных, психологических или иных особенностей человека для целенаправленного воздействия на его поведение, принятие решений или несанкционированный доступ к данным. В настоящее время документ находится на стадии межведомственного согласования.

В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что финальная версия законопроекта еще не готова, поэтому говорить о конкретных мерах преждевременно. При этом в тексте инициативы пока не уточняется, какие именно действия будут считаться недопустимыми, кому именно адресованы предупреждения и какое наказание грозит за нарушения.

