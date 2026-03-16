Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:41

Минцифры придумало способ защитить людей от ИИ-манипуляций

«Известия»: Минцифры разработало проект о запрете манипулировать людьми с ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минцифры разработало законопроект, обязывающий создателей систем искусственного интеллекта предупреждать пользователей о недопустимости использования нейросетей для манипуляций, сообщают «Известия». Документ также вводит запрет на эксплуатацию уязвимостей человека с помощью ИИ.

Инициатива направлена на борьбу с недобросовестными онлайн-сервисами, которые с помощью ИИ могут побуждать людей к покупке ненужных товаров. Такие манипуляции планируется выявлять в том числе через анализ активности пользователя в интернете.

Под эксплуатацией уязвимостей в проекте понимается использование возрастных, психологических или иных особенностей человека для целенаправленного воздействия на его поведение, принятие решений или несанкционированный доступ к данным. В настоящее время документ находится на стадии межведомственного согласования.

В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что финальная версия законопроекта еще не готова, поэтому говорить о конкретных мерах преждевременно. При этом в тексте инициативы пока не уточняется, какие именно действия будут считаться недопустимыми, кому именно адресованы предупреждения и какое наказание грозит за нарушения.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем людям не придется работать благодаря развитию искусственного интеллекта. По его словам, при этом у граждан все равно будет «всеобщий высокий доход».

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.