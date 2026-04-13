Трамп удалил картинку с изображением себя в образе Иисуса

Президент США Дональд Трамп удалил в соцсети Truth Social изображение себя в образе Иисуса, передает корреспондент NEWS.ru. Публикация появилась на платформе в 4:50 мск, а, по состоянию на 19:40 мск, была удалена.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение себя в образе Иисуса. На нем видно, что американский лидер, одетый в светлую одежду с красной накидкой, кладет руку на больного мужчину, лежащего на больничной койке, якобы исцеляя его. При этом Трампа окружают военные и медработники. На фоне изображены Капитолий, флаг США и орлы.