Психиатр объяснил, зачем Трамп опубликовал картинку в образе святого

Президент США Дональд Трамп является грандиозным нарциссом и эгоцентриком, поэтому опубликовал картинку с изображением себя в образе Иисуса, выразил мнение в беседе с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, подобное поведение связано с глубокой непереносимостью любой критики.

Трамп — грандиозный нарцисс, чрезвычайно не переносящий любую критику. Смотрите, как он с тем же журналистом Такером Карлсоном разругался. А сейчас папа римский [Лев XIV] имел неосторожность его покритиковать. И вот глава Белого дома в обратную сторону заявил, что если бы не он, был бы другой понтифик. Это суперграндиозный нарцисс и эгоцентрик. Трамп должен быть всегда в центре, все должны им восхищаться, никто не имеет права его критиковать. Это сразу же вызывает у него ярость. Поэтому все должны называть папочкой, и он круче папы римского, — сказал Шуров.

Ранее Трамп опубликовал изображение себя в образе Иисуса, на котором видно, что американский лидер, одетый в светлую одежду с красной накидкой, кладет руку на больного мужчину, лежащего на больничной койке. При этом главу Белого дома окружают военные и медработники.