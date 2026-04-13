13 апреля 2026 в 09:33

Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса

Дональд Трамп Фото: Alex Brandon — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение себя в образе Иисуса. На нем видно, что американский лидер, одетый в светлую одежду с красной накидкой, кладет руку на больного мужчину, лежащего на больничной койке, якобы исцеляя его.

При этом Трампа окружают военные и медработники. На фоне изображены Капитолий, флаг США и орлы.

Ранее президент США резко осудил папу римского Льва XIV за критику операции Вашингтона против Ирана. В соцсети Truth Social американский лидер указал, что его не устраивает такой понтифик.

Папа римский заявил, что войну на Ближнем Востоке подпитывает «иллюзия всемогущества», но этот конфликт должен завершиться. По мнению аналитиков, понтифик имел в виду прежде всего американского президента Дональда Трампа.

До этого СМИ писали, что переговорный процесс между США и Ираном в Исламабаде оказался безрезультатным, и администрация Трампа рассматривает вариант возобновления военных действий. Обсуждается возможность ограниченных ударов, которые должны усилить давление на Тегеран.

