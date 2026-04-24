«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане

«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане Захарова назвала вандализмом разрушение статуи Христа в Ливане военным ЦАХАЛ

Разрушение статуи Иисуса Христа в ливанском поселении Дибель израильским военнослужащим является актом вандализма, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что подобные действия не могут быть ничем оправданы, передает корреспондент NEWS.ru.

Разрушение израильским военнослужащим статуи Христа в поселении Дибель на юге Ливана является актом вандализма, не может быть ничем оправдано, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в этой ситуации особенно важны публичные заявления властей Израиля. По ее словам, руководство государства, Министерство иностранных дел и представители ЦАХАЛ уже принесли извинения в связи с произошедшим.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия солдата Армии обороны страны, который разбил статую Христа в южной части Ливана. Он отметил, что военное руководство страны уже начало расследование инцидента и что в отношении виновных будут применены суровые дисциплинарные меры.

Прежде сообщалось, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Это происходит даже в период временного прекращения боевых действий.