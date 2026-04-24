24 апреля 2026 в 15:40

«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане

Захарова назвала вандализмом разрушение статуи Христа в Ливане военным ЦАХАЛ

Фото: МИД РФ
Разрушение статуи Иисуса Христа в ливанском поселении Дибель израильским военнослужащим является актом вандализма, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что подобные действия не могут быть ничем оправданы, передает корреспондент NEWS.ru.

Разрушение израильским военнослужащим статуи Христа в поселении Дибель на юге Ливана является актом вандализма, не может быть ничем оправдано, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в этой ситуации особенно важны публичные заявления властей Израиля. По ее словам, руководство государства, Министерство иностранных дел и представители ЦАХАЛ уже принесли извинения в связи с произошедшим.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия солдата Армии обороны страны, который разбил статую Христа в южной части Ливана. Он отметил, что военное руководство страны уже начало расследование инцидента и что в отношении виновных будут применены суровые дисциплинарные меры.

Прежде сообщалось, что израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях. Это происходит даже в период временного прекращения боевых действий.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

