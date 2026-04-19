19 апреля 2026 в 14:23

Израильских солдат уличили в подрывах домов мирных жителей

ЦАХАЛ взрывает дома в пограничных ливанских поселениях

Фото: Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Израильские военные осуществляют подрыв жилых домов в приграничных ливанских поселениях, сообщил РИА Новости источник в арабской стране. Солдаты ЦАХАЛ устанавливают взрывные устройства на целых улицах, где расположены дома мирных жителей.

Армия противника пользуется 10-дневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по трем группам ливанских медицинских работников. В результате атак погибли четыре врача и фельдшера, еще шесть человек получили ранения. Под обстрел попали в том числе медики, пытавшиеся оказать помощь своим коллегам после предыдущего израильского удара.

Кроме того, ливанские журналисты заявили, что израильская артиллерия обстреляла поселение Бейт ас-Сияд на юге Ливана. По сведениям репортеров, таким образом армия Израиля вновь нарушила действующий режим прекращения огня. В общей сложности по населенному пункту было выпущено два 155-миллиметровых снаряда.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
