ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 12:43

Обстрел Ливана обернулся смертью миротворца

Один миротворец погиб в результате атаки на Ливан

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Один миротворец погиб, еще двое получили ранения в результате обстрела в Ливане, сообщил Telegram-канал временных сил ООН на юге страны (UNIFIL). Инцидент произошел поздно вечером в среду, 3 июня, в районе Марджаюн на юго-востоке Ливана.

Погибший получил ранения в результате минометных попаданий. Отмечается, что остальные пострадавшие в настоящее время проходят лечение. В UNIFIL не уточнили происхождение снарядов. При этом структура открыла расследование инцидента.

Ранее Израиль и Ливан достигли договоренности о реализации режима прекращения огня по итогам переговоров, прошедших при посредничестве США. Очередная встреча представителей двух стран состоялась 2 и 3 июня.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что достигнутое в апреле прекращение огня между Израилем и Ливаном не привело к снижению напряженности. Он отметил, что Россия поддержала инициативу Франции о проведении заседания, поскольку положение в Ливане требует пристального внимания со стороны международного сообщества.

Мир
Ливан
ООН
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Только господь знает»: Путин об участии в выборах президента
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.