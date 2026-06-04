Обстрел Ливана обернулся смертью миротворца Один миротворец погиб в результате атаки на Ливан

Один миротворец погиб, еще двое получили ранения в результате обстрела в Ливане, сообщил Telegram-канал временных сил ООН на юге страны (UNIFIL). Инцидент произошел поздно вечером в среду, 3 июня, в районе Марджаюн на юго-востоке Ливана.

Погибший получил ранения в результате минометных попаданий. Отмечается, что остальные пострадавшие в настоящее время проходят лечение. В UNIFIL не уточнили происхождение снарядов. При этом структура открыла расследование инцидента.

Ранее Израиль и Ливан достигли договоренности о реализации режима прекращения огня по итогам переговоров, прошедших при посредничестве США. Очередная встреча представителей двух стран состоялась 2 и 3 июня.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что достигнутое в апреле прекращение огня между Израилем и Ливаном не привело к снижению напряженности. Он отметил, что Россия поддержала инициативу Франции о проведении заседания, поскольку положение в Ливане требует пристального внимания со стороны международного сообщества.