«Там ничего сложного»: на Украине заговорили о создании ядерной бомбы Бизнесмен Штилерман: для создания ядерной бомбы Киеву нужно политическое решение

Украина способна создать собственное ядерное оружие, такое мнение высказал совладелец одного из крупнейших производителей ракет и дронов в стране Fire Point Денис Штилерман. По его словам, которые приводит журналистка Олеся Бацман в Telegram-канале, единственное, что нужно Киеву для этого, — это якобы лишь соответствующее политическое решение.

Там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать (создать ядерное оружие. — NEWS.ru). <…> Конечно, это очень простой процесс, там все понятно. Это вопрос политического решения, — сказал Штилерман.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров могут привести к использованию ядерного оружия. По его словам, это возможно при наихудшем сценарии развития событий.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что сообщения о планах США разместить ядерное оружие в других странах НАТО у границ России недостоверны. По его мнению, эта информация распространяется с целью вызвать тревогу у россиян.