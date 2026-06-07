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07 июня 2026 в 19:27

Экскурсионный автобус с 35 пассажирами перевернулся под Ярославлем

В ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем пострадали 19 человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Экскурсионный автобус Yutong, в котором находились 35 человек, съехал с дороги и опрокинулся, сообщил в своем канале в МАКСе губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В результате аварии пострадали 19 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в деревне Сверчково Угличского округа. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших, однако позже их число выросло до 19. Их доставили в Угличскую центральную районную больницу. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Саратове два человека получили травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса. Установлено, что транспортное средство протаранило дерево. Пострадавшие — две девушки в возрасте 19 и 22 лет, они госпитализированы.

До этого в Вологодской области при столкновении трех машин пострадали шесть человек, включая троих детей. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 403-м километре трассы Сергиев Посад — Череповец. В результате аварии одна из машин съехала в кювет и опрокинулась на крышу.

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