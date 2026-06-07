«Явные случаи»: в Армении указали на выборные карусели В блоке Кочаряна заявили об использовании властями Армении выборной карусели

Власти Армении используют во время голосования выборную карусель, заявил представитель партии «Армения», возглавляемой экс-президентом Робертом Кочаряном, Ишхан Сагателян. По его утверждению, на избирательных участках с использованием административного ресурса происходит манипулирование, включая случаи запугивания граждан, пишет РИА Новости.

У нас есть случаи, когда пытаются направлять граждан, запугивать их, пытаясь повлиять на свободное волеизъявление людей. Есть явные случаи карусели, вы уже видели это в соцсетях, когда гражданин заходит на участок, по сути, с конвертом с вложенным бюллетенем № 16 (правящей партии «Гражданский договор»), и в кабинках для голосования мы зафиксировали конверты, — сказал он.

В выборах участвуют 18 политических сил, в том числе 16 партий и два избирательных блока. Среди участников — партия «Гражданский договор» премьер‑министра Никола Пашиняна, блок «Армения» («Айастан») под руководством Кочаряна и блок «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. Последний блок, созданный бизнесменом Самвелом Карапетяном, объединяет партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».

Ранее часть Еревана осталась без электроснабжения в день парламентских выборов в Армении. Аварийное отключение затронуло более 80 адресов, причины произошедшего не уточняются.