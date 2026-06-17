ЦИК Армении разрешил уголовное дело против экс-президента страны

Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении лидера оппозиционного блока «Армения» и бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Арам Орбелян на брифинге у здания ЦИК, которое транслировал телеканал 1TV. Защитник уточнил, что к ранее предъявленным обвинениям теперь добавилось еще одно — легализация доходов, полученных преступным путем.

Комиссия дала разрешение на возбуждение уголовного дела <…> Сейчас ко всем обвинениям добавили отмывание денег, — сказал Орбелян.

Ранее Кочарян заявил, что итоги парламентских выборов в Армении будут оспорены. По его словам, голосование прошло в условиях повсеместного давления со стороны властей и арестов оппозиционеров. Представители блока также сообщили, что обсуждают с другими оппозиционными силами республики возможные дальнейшие шаги.

Прежде глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Политик отметила, что дух «бархатной революции» 2018 года, которую возглавил армянский лидер, продолжает жить и процветать.