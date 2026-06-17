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17 июня 2026 в 16:12

ЦИК Армении рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о преследовании Кочаряна

Роберт Кочарян Роберт Кочарян Фото: Russian Look/Global Look Press
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Центризбирком Армении приступил к рассмотрению ходатайства Генпрокуратуры о даче согласия на уголовное преследование бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката Арама Орбеляна. Поводом для инициативы стала сделка с недвижимостью, заключенная в 2004 году и одобренная правительством. При этом защита указывает на истечение сроков давности и политическую подоплеку дела.

Это искусственно придуманное дело, приведенные в нем факты не описывают какое-либо преступление. <...> К этой сделке Роберт Кочарян и члены его семьи никакого отношения не имеют, — завил Орбелян.

Юрист уточнил, что уже после ухода Кочаряна с поста президента его сын Седрак приобрел долю в одной из компаний. По его словам, следствие пытается провести связь между этой покупкой и сделкой 2004 года, однако все возможные сроки давности по данному эпизоду истекли. Адвокат также связал действия правоохранительных органов с внутриполитическими процессами. Кочарян возглавлял государство с 1998 по 2008 год.

Ранее Кочарян заявил, что итоги парламентских выборов в Армении будут оспорены. По его утверждению, голосование прошло в условиях повсеместного давления со стороны властей и арестов оппозиционеров. Представители блока также сообщили, что обсуждают с другими оппозиционными силами республики возможные дальнейшие шаги.

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