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07 июня 2026 в 19:55

В Афганистане прошли массовые облавы на женщин без хиджаба

В афганском Герате талибы устроили рейды против женщин без хиджаба

Фото: Qazafi Mal/XinHua/Global Look Press
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В афганском Герате прошла масштабная операция по задержанию женщин, заподозренных в нарушении норм одежды, сообщает Afghanistan International. В рейдах участвовали представители движения «Талибан» и сотрудники министерства по распространению добродетели и предотвращению порока.

Как сообщает издание, силовики, вооруженные палками, проводили проверки на рынке Альмас-Шарк и в районе Каср. В одном из кварталов были задержаны более двадцати женщин. Очевидцы отмечали, что во время рейдов некоторые задержанные кричали и пытались сопротивляться, после чего улицы заметно опустели.

По словам местных жителей, рейды вызвали рост напряженности и паники среди женщин. Они последовали после заявлений министерства о возможных арестах за нарушение норм, включая открытое лицо и использование макияжа. Ранее в Герате уже ограничивали доступ женщин к госуслугам при несоблюдении требований к одежде.

Ранее министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что страна прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и видит интерес со стороны Москвы по этому вопросу. Есть общая заинтересованность чтобы достичь осязаемых результатов, отметил он.

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