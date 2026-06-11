В России впервые выписали штраф за критику «Талибана» Суд Ростова-на-Дону оштрафовал 19-летнего юношу за высказывание о «Талибане»

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал 19-летнего местного жителя на 10 тыс. рублей за публичную критику движения «Талибан», следует из материалов суда. Инцидент произошел спустя несколько месяцев после того, как с организации сняли статус террористической. Это первое подобное взыскание в России.

Суд рассмотрел административное дело в отношении 19-летнего юноши 5 июня. Молодого человека привлекли к ответственности по статье о разжигании ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

В судебных материалах уточняется, что нарушитель оставил комментарий под постом в сообществе в соцсети «ВКонтакте». В своем высказывании юноша использовал нецензурную лексику, адресованную представителям «Талибана». Судья постановил, что подобная формулировка провоцирует вражду между народами РФ и Афганистана.

Помимо этого, молодому человеку вменили несколько других комментариев. По мнению суда, они пропагандируют убийство мигрантов и причинение ущерба их имуществу. Сам ростовчанин признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что страна прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и видит интерес со стороны Москвы по этому вопросу. Есть общая заинтересованность, чтобы достичь осязаемых результатов, отметил он.