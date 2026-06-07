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07 июня 2026 в 19:42

Полиция заполнила центр Еревана после выборов

В центр Еревана стянута полиция после закрытия избирательных участков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В центр Еревана стянули полицию после закрытия избирательных участков на парламентских выборах в Армении, сообщает корреспондент РИА Новости. Полицейские автобусы размещены в районе площади Республики, у здания Оперы и около резиденции премьер-министра на улице Прошяна.

Усиленные наряды также дежурят возле винного фестиваля на улице Сарьяна, фактически контролируя центральную часть города. При этом обстановка в целом остается спокойной, в центре находятся жители и туристы.

Участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск). В выборах участвовали 18 партий и блоков. По данным западных социологических опросов, партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна может получить менее 37% голосов, тогда как оппозиционные силы в сумме — около 49%.

Ранее представитель партии «Сильная Армения» адвокат Арам Вардеванян рассказал, что на парламентских выборах в Армении фиксировалось множество нарушений. По словам Вардеваняна, во время голосования также имели место репрессии.

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