Полиция заполнила центр Еревана после выборов В центр Еревана стянута полиция после закрытия избирательных участков

В центр Еревана стянули полицию после закрытия избирательных участков на парламентских выборах в Армении, сообщает корреспондент РИА Новости. Полицейские автобусы размещены в районе площади Республики, у здания Оперы и около резиденции премьер-министра на улице Прошяна.

Усиленные наряды также дежурят возле винного фестиваля на улице Сарьяна, фактически контролируя центральную часть города. При этом обстановка в целом остается спокойной, в центре находятся жители и туристы.

Участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск). В выборах участвовали 18 партий и блоков. По данным западных социологических опросов, партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна может получить менее 37% голосов, тогда как оппозиционные силы в сумме — около 49%.

Ранее представитель партии «Сильная Армения» адвокат Арам Вардеванян рассказал, что на парламентских выборах в Армении фиксировалось множество нарушений. По словам Вардеваняна, во время голосования также имели место репрессии.