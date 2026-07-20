Минэнерго Казахстана высказалось об атаке БПЛА на танкер в Черном море Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на нефтяной танкер в Черном море

Министерство энергетики Казахстана подтверждает факт атаки беспилотного летательного аппарата на танкер Nelsa, который находился под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, следует из официального заявления пресс-службы ведомства. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, утечки нефтепродуктов в акваторию не зафиксировано.

По имеющейся информации, в ночь с 19 на 20 июля БПЛА атаковал танкер Nelsa, находившийся под погрузкой на морском терминале КТК. В результате инцидента возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено, — говорится в заявлении министерства.

Проводится комплексная оценка технического состояния судна и последствий инцидента. Минэнерго Казахстана поддерживает постоянную связь с Каспийским трубопроводным консорциумом.

Ранее сообщалось, что ВСУ снова атаковали с помощью беспилотников гражданский танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Пожар на судне был ликвидирован в течение нескольких часов, оно сохранило плавучесть. Интернациональный экипаж в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана, эвакуировали на буксирах. Погрузка нефти временно остановлена.