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20 июля 2026 в 15:11

Минэнерго Казахстана высказалось об атаке БПЛА на танкер в Черном море

Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на нефтяной танкер в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Министерство энергетики Казахстана подтверждает факт атаки беспилотного летательного аппарата на танкер Nelsa, который находился под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, следует из официального заявления пресс-службы ведомства. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, утечки нефтепродуктов в акваторию не зафиксировано.

По имеющейся информации, в ночь с 19 на 20 июля БПЛА атаковал танкер Nelsa, находившийся под погрузкой на морском терминале КТК. В результате инцидента возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено, — говорится в заявлении министерства.

Проводится комплексная оценка технического состояния судна и последствий инцидента. Минэнерго Казахстана поддерживает постоянную связь с Каспийским трубопроводным консорциумом.

Ранее сообщалось, что ВСУ снова атаковали с помощью беспилотников гражданский танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Пожар на судне был ликвидирован в течение нескольких часов, оно сохранило плавучесть. Интернациональный экипаж в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана, эвакуировали на буксирах. Погрузка нефти временно остановлена.

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атаки ВСУ
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