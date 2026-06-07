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07 июня 2026 в 19:36

«Необходимо иметь»: Санду высказалась об одном виде оружия

Санду: Молдавия планирует привлечь бизнес и государство к производству дронов

Майя Санду Майя Санду Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Молдавии нужно привлечь бизнес и государство к производству дронов, заявила президент страны Майя Санду в интервью видеоблогеру Николаю Кику. Она потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем.

Нам необходимо иметь эти дроны, которые будут бороться с дронами-перехватчиками, с теми беспилотниками, которые все чаще проникают на территорию нашей страны и создают реальную опасность. Я видела это на примере инцидента в Галаце, — сказала глава республики.

По заявлению президента Молдавии, в настоящее время государство испытывает дефицит необходимых новых технологий и квалифицированных специалистов в сфере производства вооружений. При этом иностранный капитал обладает требуемым потенциалом для развития отрасли. Однако действующее законодательство запрещает партнерство между государством и частным капиталом в данной сфере.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что Санду шантажирует Брюссель объединением республики с Румынией, чтобы ускорить вступление в Евросоюз. Он добавил, что основной политический лозунг Санду за последние пять лет касался обеспечения вступления Молдавии в ЕС в период 2028–2030 годов, чего, по его мнению, уже не произойдет.

Майя Санду
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