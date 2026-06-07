«Хотят подать сигнал»: евродепутаты отправились в Москву Bild: евродепутаты от партии Вагенкнехт из ФРГ отправились в Москву

Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) вновь отправились в Москву, сообщает немецкая газета Bild. Они считают, что вместо усиления конфликта и торговой войны нужны новые форматы диалога с Москвой.

Политики <...> заявили, что хотят подать сигнал против отсутствия диалога между ЕС и Россией. Вместо дальнейшей эскалации и экономической войны необходимы новые форматы переговоров с Россией, — говорится в материале.

В рамках предстоящего визита Фирмених и фон дер Шуленбург планируют встретиться с представителями администрации президента Владимира Путина, Госдумы РФ и гражданского общества. По данным СМИ, они намерены продолжить переговоры, которые начали в 2025 году во время прошлой поездки.

Ранее депутат Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен немедленно покинуть свой пост. По ее словам, в противном случае страну ждет катастрофа. Политик добавила, что нынешнее правительство является самым непопулярным в истории Германии.