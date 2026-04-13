США нашли очередной способ подтолкнуть Иран к уступкам WSJ: США могут возобновить удары по Ирану в попытках склонить его к уступкам

Президент США Дональд Трамп и его советники, столкнувшись с безрезультатностью переговоров с Ираном в Исламабаде, изучают возможность возобновления военных действий. Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет об ограниченных ударах, которые должны подтолкнуть Тегеран к уступкам.

Полномасштабное возобновление бомбардировок также не исключается, но такой сценарий считается менее вероятным из-за риска дестабилизации региона и затягивания США в длительный конфликт. Каждый из вариантов несет серьезные риски: истощение арсеналов США или восприятие снижения интенсивности боевых действий как победы Ирана.

В выходные в Исламабаде прошли несколько раундов переговоров между спорящими государствами. Но сторонам не удалось достичь соглашения.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своих социальных сетях заявил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не был подписан в пакистанской столице по вине американской стороны. По его словам, когда до заключения соглашения оставалось совсем немного, иранские переговорщики столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью американских визави.